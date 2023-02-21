Атаки "сотни самолетов РФ" на Киев не будет.

Такое мнение высказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Многие "эксперты" говорят о сотнях, каких-то полчищах самолетов, ну не будет такого, так никто не воюет, это не Вторая мировая война. В современной войне используется высокоточное оружие, ракетное вооружение.

Те 40 аэродромов, которые враг использует для взлета авиации, они на разном удалении (от 200 до 700 километров) от украинской границы. Враг использует эти аэродромы в атаках против Украины с первых дней войны", - отметил он.

Ранее FT заявила, что РФ стягивает к границам с Украиной военную авиацию для поддержки нового наступления.

Однако в ВСУ заявили, что у границ с Украиной не наблюдают скопления российской авиации и озвучили причину.

Также украинская разведка заявляла, что "удар с воздуха по Киеву маловероятен".

Война в Украине продолжается уже 363-й день. Мы следим за новостями 21 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 362-го дня войны. Британская разведка сообщила, что РФ может объявить о взятии Бахмута 24 февраля, независимо от реального положения дел на местах. Вчера в Киев внезапно приехал президент США Джо Байден. По итогам этого визита США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $460 млн. Владимир Зеленский в интервью Die Welt допустил, что на этой неделе может быть реванш со стороны РФ.

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