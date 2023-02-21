На данный момент нет речи о поставках Украине истребителей, поскольку помощь предоставляется для обороны.

Об этом заявила премьер Италии Джорджа Мелони во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.

"Что касается поставок истребителей. Я хочу сказать важный момент, когда речь идет о стране, в отношении которой совершена агрессия, то есть все оружие, которое поставляется стране, подвергшейся агрессии, это все для защиты. Это оборонное оружие.

Нам нужно обсудить с международными партнерами (вопрос самолетов - Ред.), как уже говорили, на этом этапе мы концентрируемся на теме системы ПВО, мы много работали над этим вместе с Францией, чтобы объединить наши технологии очень быстро.

Тут очень важны ЗРК SAMP-T, но в новом пакете помощи есть также другие системы ЗРК – Skyguard Espide. И сегодня целью является защитить стратегическую инфраструктуру", – сказала Мелони.

Ранее журналисты писали, якобы Италия может передать Украине пять истребителей, но при условии, что Рим не будет первым "в списке контрибуторов" из соображений политической целесообразности, и в то же время чтобы не создалось впечатление, что он вынужден следовать за волной союзников, возглавляемой Британией.

Однако еще раньше в Британии заявляли, что Украина сможет получить современные истребители только после войны.

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