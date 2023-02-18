Россия накопила авиационную группировку в 450 самолетов и 300 вертолетов, но массированный удар с воздуха по Киеву маловероятен.

Так утверждает Главное управление разведки (ГУР), пишет Kyiv Post.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, эти самолеты и вертолеты расположены в основном на территории РФ не менее чем в 200 километрах от границы, "сосредоточены в разных местах, но за пределами нашей досягаемости".

Юсов уточнил, что последние оценки военных угроз безопасности Украины не указывают, что Россия планирует использовать все эти самолеты одновременно для массированной воздушной атаки. Но они могут быть использованы для поддержки наступления на востоке Украины, в первую очередь - на Донбассе.

'Нападение с воздуха на Киев маловероятно", - добавил представитель ГУР.

Напомним, на днях министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в настоящее время нет никаких признаков того, что Россия готовится к массированной воздушной атаке.

Ранее мы писали, что Главное управление разведки Минобороны считает, что Россия будет атаковать на востоке и уже накопила для этого живую силу. В том числе такие атаки будут призваны сорвать украинское контрнаступление.