В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 22 февраля. Сообщается, что армия РФ атакует на пяти направлениях и обстреливает Харьков.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Российская армия ведет наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, увеличивая численность личного состава на этих направлениях. Россияне нанесли 9 ракетных ударов, 4 из которых - по Харькову, а также 10 авиаударов. Также совершили более 20 обстрелов из РСЗО. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования российских наступательных группировок на них не выявлено. В районе Бологовки (у границы с РФ, восточнее Харькова) была обнаружена ДРГ россиян, которая в результате обстрела отошла на российскую территорию. Авиация ВСУ нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники армии РФ.

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