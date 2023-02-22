Генштаб ВСУ подсчитал, сколько учений было проведено на севере Украины накануне российского вторжения. Оказалось, что украинские силы в 2021 году тренировались отбивать наступление с севера почти каждый месяц.

Большинство учений проходили в Черниговской и Сумской областях, которые граничат с Россией.

"Северное направление всегда считалось наиболее вероятным направлением вторжения российских войск, поэтому военное руководство на протяжении всех восьми лет войны уделяло большое внимание именно этому направлению", - говорится в сообщении.

В 2021 году такие учения были в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне, августе, сентябре, октябре, а потом и феврале 2022 года - то есть незадолго до вторжения.

При том в апрельских учениях на Сумщине участвовали и страны НАТО.

Напомним, после вторжения 24 февраля 2022 года Россия в короткие сроки захватила значительные части Киевской, Черниговской и Сумской областей, дойдя до областных центров, но не взяв их. Уже в апреле РФ отступила из указанных областей.

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