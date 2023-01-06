Российский бизнесмен Роман Абрамович за три недели до вторжения РФ в Украину переписал на своих детей миллиардные трасты.

Об этом пишет The Guardian.

"Утечка файлов, с которыми ознакомилась газета, свидетельствует о том, что 10 тайных оффшорных трастов, созданных в пользу Абрамовича, были быстро реорганизованы в начале февраля 2022 года, за три недели до начала войны РФ против Украины. Масштабная реорганизация финансовых дел Абрамовича началась всего через несколько дней после того, как правительства начали угрожать ввести санкции против российских олигархов в случае вторжения", - говорится в материале.

Изменения в трастах сделали семерых детей Абрамовича, самому младшему из которых девять лет, бенефициарами трастов, владеющих активами стоимостью не менее $4 млрд (хотя британская газета допускает, что общая стоимость активов может быть намного выше).

"Изменения, похоже, сделали детей конечными бенефициарными владельцами трофейных активов, давно связанных с их отцом, включая роскошную недвижимость и флот супер-яхт, вертолетов и частных самолетов", - говорится в статье.

Масштабная реорганизация трастов может осложнить усилия по обеспечению выполнения санкций против олигарха и потенциально сорвать попытки заморозить активы, которые ранее считались принадлежащими олигарху, говорят опрошенные газетой эксперты.

"Эти разоблачения, вероятно, поднимут вопрос о том, должны ли дети Абрамовича также подлежать замораживанию активов. В отличие от членов семей некоторых из ближайших советников Путина, многие семьи олигархов, попавших под санкции, избежали ограничений", - пишет The Guardian.

Напомним, в октябре прошлого года появились указы президента Украины Владимира Зеленского о санкциях в отношении граждан РФ и ряда других стран, поддерживающих Россию, а также российских организаций. При этом около фамилии Абрамовича в санкционном списке стояла пометка "санкции применяются после завершения обмена пленными и телами погибших".

Тем временем война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.