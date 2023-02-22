Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович. Фото: Telegram

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что украинское контрнаступление начнется во второй половине весны.

Об этом он заявил в программе Марка Фейгина.

"Нас не надо подгонять, мы сами рвемся в контрнаступление. Все зависит от того, когда будут укомплектованы техникой и вооружением новые соединения на уровне бригад", - сказал Арестович.

Арестович считает, что контрнаступление ВСУ начнется во второй половине весны

Напомним, по данным Politico, администрация президента США Джо Байдена срочно потребовала от украинской власти закрепить свои достижения на фронте и, возможно, нанести собственный контрудар.

Война в Украине продолжается уже 364-й день. Мы следим за новостями 22 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 363-го дня войны. В Херсоне вчера под обстрел попала остановка общественного транспорта, там погибли шесть мирных жителей, еще 12 получили ранения. Под удар также попал жилой дом, где загорелось несколько квартир, и рынок. С 22 по 24 февраля Минобразования призвало все школы перейти на дистанционное обучение с целью предосторожности перед годовщиной начала полномасштабной войны РФ против Украины. Решение об этом принимают на местах.

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