Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что украинское контрнаступление начнется во второй половине весны.

Об этом он заявил в программе Марка Фейгина.

"Нас не надо подгонять, мы сами рвемся в контрнаступление. Все зависит от того, когда будут укомплектованы техникой и вооружением новые соединения на уровне бригад", - сказал Арестович.

Напомним, по данным Politico, администрация президента США Джо Байдена срочно потребовала от украинской власти закрепить свои достижения на фронте и, возможно, нанести собственный контрудар.

Война в Украине продолжается уже 364-й день. Мы следим за новостями 22 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 363-го дня войны. В Херсоне вчера под обстрел попала остановка общественного транспорта, там погибли шесть мирных жителей, еще 12 получили ранения. Под удар также попал жилой дом, где загорелось несколько квартир, и рынок. С 22 по 24 февраля Минобразования призвало все школы перейти на дистанционное обучение с целью предосторожности перед годовщиной начала полномасштабной войны РФ против Украины. Решение об этом принимают на местах.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, чего ждать на годовщину войны с РФ.