РФ еще с начала февраля активизировала свое наступления на 4-5 направлениях в Луганской, Донецкой и Запорожской областях. Однако их действия не носят стратегического характера.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью АР.

По его словам, сейчас основными целями РФ являются Купянск (Харьковская область), а также Лиман, Бахмут, Марьинка, Авдеевка и Угледар (Донецкая область).

"Несмотря на напряженные бои на этом участке фронта, успехи России незначительны и свидетельствуют об истощенности ее сил", - отметил Скибицкий.

Касательно украинского контрнаступления он не стал говорить, где готовится удар.

Ранее подобную мысль высказал Алексей Данилов. Секретарь СНБО заявил, что большое наступление России уже угасло, а есть только попытки атаковать на пяти направлениях.

А командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что у ВСУ достаточно войск, чтобы отбить повторную атаку РФ на Киев. Однако признаков подготовки такого наступления нет.

Война в Украине продолжается уже 364-й день. Мы следим за новостями 22 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 363-го дня войны. В Херсоне вчера под обстрел попала остановка общественного транспорта, там погибли шесть мирных жителей, еще 12 получили ранения. Под удар также попал жилой дом, где загорелось несколько квартир, и рынок. С 22 по 24 февраля Минобразования призвало все школы перейти на дистанционное обучение с целью предосторожности перед годовщиной начала полномасштабной войны РФ против Украины. Решение об этом принимают на местах.

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