Российские войска, вероятно, немного продвинулись вблизи трассы E40 к западу от Парасковиевки (7 км к северу от Бахмута).

Об этом заявляет американский "Институт изучения войны", анализируя видео, поступающие с фронта.

При этом визуальных подтверждений захвата Берховки, о котором накануне заявил "Вагнер", пока нет.

Но на кадрах, опубликованных 24 февраля, видно, что ЧВК "Вагнер", вероятно, выдвинулась на северную окраину соседнего с Берховкой Ягодного (два километра на северо-запад от Бахмута).

О том, что именно там происходят бои, уже несколько дней сообщают разные источники.

Также вчерашние видео показывают, что российские войска, вероятно, добились незначительных успехов на северо-восточной окраине Бахмута.

Под Угледаром, судя по фото от 23 февраля, российские силы имели незначительные успехи к северо-востоку от Никольского.

Как писала "Страна", в Бахмуте сложная ситуация на северном фланге, россияне пытаются окружить город.

Также мы писали, как бывший глава МВД и бывший генпрокурор Юрий Луценко, назначенный командиром взвода роты ударных беспилотных авиакомплексов, заявил о том, что бои в пригороде Бахмута продолжаются на фоне смертельной усталости ВСУ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 367-й день. Мы следим за новостями 25 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 366-го дня войны. "Вагнеровцы" заявили о захвате Берховки - села к северо-западу от Бахмута. Генштаб ВСУ это опровергает. В Украину прибыли первые танки Leopard 2 из Польши. Резко активизировалась тема Приднестровья и возможного вторжения в него Украины. Китай опубликовал свой "мирный план".

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Олеся Медведева в своем блоге разбирается, почему год назад Путин начал вторжение, а Зеленский в него не верил.