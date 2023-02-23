Бывший генпрокурор Юрий Луценко описал ситуацию в Бахмуте Донецкой области. По его словам, уличные бои идут уже в пригороде, трассы сообщения перерезаны, войска испытывают недостаток боекомплекта, а пехота "смертельно устала".

Об этом он написал в Фейсбуке.

Также Луценко отозвался на комментарии по поводу своего назначения командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов.

"Сильно удивлен реакции ФБ на мое назначение комвзвода роты БПЛА. Друзья как-то чрезмерно счастливы от рядового события, недруги привычно бурно ненавидят меня за то, что выглядят диванными пигмеями… Знайте, что я, не скрываясь, пережил и победил и днепропетровскую, и донецкую мафию. Переживу и вашу эстрадно-цирковую", – написал экс-генпрокурор.

Ранее мы сообщали о назначении Луценко командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов.

Мы также приводили слова командира с позывным "Мадьяр" о том, что в Бахмуте Донецкой области усложнилась ситуация на северном фланге. Там идут ожесточенные бои, противник пытается окружить город с этого направления.