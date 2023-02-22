Бывший генпрокурор Юрий Луценко назначен командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов.

Об этом сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган в Фейсбуке.

"Приказом главнокомандующего Вооруженных сил Украины от 20 февраля 2023 года капитан Луценко Ю. В. назначен командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов роты ударных беспилотных авиационных комплексов воинской части # ... ВСУ", – написала она.

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