Сегодня, 21 февраля, Кабинет министров Украины назначил Виталия Дейнегу и Андрея Шевченко заместителями министра обороны. Соответствующее решение принято на заседании правительства.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram-канале.

Сообщается, что Дейнегу Виталия Олеговича назначено заместителем Министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации.

Шевченко Андрея Витальевича назначено заместителем Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции.

Кроме того, согласовано увольнение Шурабуры Сергея Олеговича с поста председателя Вознесенской районной государственной администрации Николаевской области.

Ранее мы писали, что Кабмин назначил первого зама министра обороны и пять заместителей главы МВД.

Также мы сообщали, что Кабмин поддержал назначение новых руководителей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской обладминистраций. В частности, утверждены кандидатуры в Днепропетровской области - Сергея Лысака, в Запорожской области - Юрия Малашко, в Херсонской области - Александра Прокудина.