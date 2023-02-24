О боях за Бахмут Донецкой области уже сочинили песню.

Композиция в стиле бардовских песен распространяется по соцсетям.

В переводе с украинского в ней такие слова:

Бахмут, с@ка, ты проклятый, сколько хлопцев ты забрал!

Накрывали нас там "Грады" и С-300 прилетал.

Но не сдали мы позиций, отстояли за своё.

Уже на марше 43-я, бог войны идет в бой.

Ранее мы рассказывали, как новая песня украинского продюсера и исполнителя Потапа (настоящее имя Алексей Потапенко) "Волонтер" вызвала нешуточный скандал. Ее жестко раскритиковали пользователи интернета.

Между тем война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных событиях последних суток.