Новая песня украинского продюсера и исполнителя Потапа (настоящее имя Алексей Потапенко) "Волонтер" вызвала нешуточный скандал.

Клип на композицию Потап опубликовал на своем Ютуб-канале два дня назад. А в своем Instagram-аккаунте певец рассказал, что вдохновился на создание песни, когда посетил батальон "Добробат".

Тем не менее музыканта подвергли жесткой критике за примитивность текста:

Давай танцюй, мала,

Танцюй мала,

Давай танцюй, мала.

Дві ночі не спала.

Танцюй, мала.

І дома не була,

Ой, мама, не питай,

З ким була

І де ночі провела.

Я була з хлопцями

Бійцями,

Я волонтерила.

Мама, мама, мама, ама волонтер,

Мама, ама волонтер,

Я волонтер, мама, - и так далее в том же духе.

Кроме того, Потапу напомнили, что сам он месяцами после начала войны отсиживался за границей в Испании. Кроме того, его обвинили в сексизме и в том, что он приравнивает волонтерскую деятельность к проституции, ссылаясь на слова из песни: "Давай, танцуй, мала! Две ночи не спала и дома не была… Я была с парнями, бойцами, я волонтерила!"

"Обидно за волонтеров. Это люди, которые заслуживают уважения, а не подобных песен. Потап – это ужас. Стыдно, что это могут услышать за пределами Украины. Не брался творить музыку войны, так не надо было и начинать!" - сказано в одном из комментариев.

"Песня - дно. Противно. Автор отсиделся в Испании, непонятно чем занимался, а теперь судит по себе наших героинь", - говорится в другом.

Третий пользователь с сарказмом пожелал музыканту до конца жизни слушать только это его произведение.

Осенью мы писали, что Потапенко семь месяцев войны провел в Испании и вернулся в Украину. Он заверял, что хотел уйти на фронт, но так и не попал на передовую.

Он опубликовал в своих соцсетях фото заявления на вступление в ряды теробороны. Это был контракт добровольца.