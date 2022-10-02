Украинский продюсер и певец Алексей Потапенко, известный как Потап, провел семь месяцев войны в Испании и вернулся в Украину, после чего рассказал, что хотел уйти на фронт, но так и не попал на передовую.

Об этом Потап рассказал в программе "ЖВЛ" на YouTube.

Почитателей таланта певца удивляло, почему популярный артист скрывается, пока другие мужчины записываются в территориальную оборону. Это породило волну хейта в соцсетях.

Потап на это ответил, что хотел уйти на фронт, и даже сообщил о своем решении отцу.

"Я сказал отцу: "Хочу ехать, хочу на фронт, на передовую". А он говорит: "В тероборону запишись для начала". Я говорю: "Запиши меня в тероборону". Так я записался в тероборону заочно и решил, что буду делать дальше то, что умею. Доносить все об Украине", - сказал Потап.

Певец уточнил, что на передовую так и не попал. Вместо этого он выступал на благотворительных концертах за границей в поддержку Украины и вел "информационную войну" в своих соцсетях.

Напомним, что некоторые коллеги Потапа по шоу-бизнесу практически сразу после начала войны выразили свою гражданскую позицию. Так, певец Макс Барских в начале апреля вступил в ряды ВСУ.

Кроме того, мы писали о том, что солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк пошел защищать Украину в территориальную оборону.

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