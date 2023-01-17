Винницкая епархия УПЦ опубликовала видео, на котором церковный хор на клиросе храма поют песню на мотив "Батько наш Бандера, Україна – мати", но со словами "Батько наш Онуфрій, УПЦ нам - мати".

В песне следующие слова:

Батько наш Онуфрій, УПЦ нам - мати,

ми за свою церкву будем вболівати.

Діти ми Христові, в нас батьківська віра,

щоб вона дніпровських всіх нас охрестила.

Ворогів Христових ми не боїмося,

бо лише у церкві всі ми спасемося.

Предки наші славні церкву боронили,

за її свободу голови сложили…

Церква православна нас оберігає

і за Україну Господа благає.

Как писала "Страна", песня о Бандере была одним из любимых хитов праворадикальных организаций, а стала широко известной прошлой осенью, после того как в украинском сегменте молодежной соцсети TikTok начался флешмоб. Его участники, учащиеся школ, собирались в группы и хором пели эту песню. С ее помощью тиктокеры часто просто хотели сорвать уроки или обвиняли учителей в непатриотичности.

В результате в октябре 2021 года песня о "батьке Бандере" в Украине обогнала по популярности в YouTube трек российского рэпера Моргенштерна.