"Батько наш Онуфрий". Появилось видео, как в церкви поют переделанную песню про Бандеру
Винницкая епархия УПЦ опубликовала видео, на котором церковный хор на клиросе храма поют песню на мотив "Батько наш Бандера, Україна – мати", но со словами "Батько наш Онуфрій, УПЦ нам - мати".
В песне следующие слова:
Батько наш Онуфрій, УПЦ нам - мати,
ми за свою церкву будем вболівати.
Діти ми Христові, в нас батьківська віра,
щоб вона дніпровських всіх нас охрестила.
Ворогів Христових ми не боїмося,
бо лише у церкві всі ми спасемося.
Предки наші славні церкву боронили,
за її свободу голови сложили…
Церква православна нас оберігає
і за Україну Господа благає.
Как писала "Страна", песня о Бандере была одним из любимых хитов праворадикальных организаций, а стала широко известной прошлой осенью, после того как в украинском сегменте молодежной соцсети TikTok начался флешмоб. Его участники, учащиеся школ, собирались в группы и хором пели эту песню. С ее помощью тиктокеры часто просто хотели сорвать уроки или обвиняли учителей в непатриотичности.
В результате в октябре 2021 года песня о "батьке Бандере" в Украине обогнала по популярности в YouTube трек российского рэпера Моргенштерна.