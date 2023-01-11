Самыми популярными в украинском сегменте Википедии статьями в 2022-м году стали статьи о полномасштабном российском вторжении, Алексее Арестовиче и Степане Бандере.

Об этом сообщает общественная организация "Викимедиа Украина".

"Самой популярной в 2022 году стала статья "Российское вторжение в Украину (2022)", которая получила 3 715 590 просмотров. На вершину рейтинга также попали статьи о советнике Офиса президента Украины Алексее Арестовиче и главе украинского националистического движения Степане Бандере", - сообщает организация.

Также украинцы интересовались статьями о главкоме Залужном, президенте Зеленском, батальоне "Азов" и пилотах бригады тактической авиации "Призрак Киева".

Кроме того, активно читали статьи о различных видах вооружений: M142 HIMARS, Bayraktar TB2, БМ-21 "Град", С-300, о сухопутной военной технике Украины.

"Также популярны были статьи о российских ракетных комплексах "Искандер", "Калибр" и ракетном крейсере "Москва", - заявили в организации.

Ранее мы рассказывали, что чаще всего гуглили украинцы в 2022-м.

Кроме того, сообщалось, что слово "Украина" стало самым употребляемым словом в материалах The New York Times за 2022 год - оно упоминалось более чем 4,5 тысяч раз.