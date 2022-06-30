В Китае разоблачили крупнейшую мистификацию в истории онлайн-энциклопедии Википедии. Неизвестная женщина больше 10 лет с четырех поддельных аккаунтов дополняла реальную историю России выдуманной и создала целую альтернативную вселенную.

Об этом идет речь в статье китайского англоязычного портала Sixth Tone.

Мистификацию раскрыл китайский писатель Ифань. Он просматривал статьи китайской Википедии и случайно наткнулся на информацию об огромном серебряном руднике в городе Кашине. Рудник действовал на территории Тверского княжества - независимого славянского государства, существовавшего с XIII по XV век, - и оказался одним из крупнейших индустриальных сооружений позднего Средневековья.

Кашинский рудник якобы представлял собой целый город, где 30 тысяч рабов и 10 тысяч свободных граждан добывали драгоценный металл. Неиссякаемые запасы серебра стали источником баснословного богатства для тверских князей и вызывали зависть соседей из Московского княжества, претендовавшего на лидерство в регионе.

С 1305 по 1485 год продолжались кровопролитные войны между Москвой и Тверью за право владения серебряным рудником. Они закончились победой Москвы.

"После падения Тверского княжества серебро продолжало добывать Великое княжество Московское и его правопреемник (Российская империя), пока рудник не был закрыт в середине XVIII века из-за истощения", - прочитал удивленный Ифань.

Затем он изучил сотни связанных друг с другом статей о великих сражениях, славянских властителях, претендовавших на обладание рудником, и инженерах, работавших на нем. Все материалы были написаны типичным суховатым языком Википедии. Однако постепенно Ифань стал замечать некоторые странности.

Во-первых, статьи в русскоязычной Википедии, которые относились к событиям вокруг рудника, были значительно короче китайских или вообще отсутствовали. Во-вторых, сноски порой вели не туда: так, сноска о средневековых методах добычи серебра почему-то вела на статью об автоматизированной добыче полезных ископаемых в XXI веке. Попытавшись обнаружить информацию о руднике в других источниках, писатель вынужден был признать, что его не существовало.

"Персонажи, которых нет в английской или русской Википедии, неожиданно появляются в китайской, где оказываются перемешаны с реальными историческими личностями, так что реальность не отличить от подделки. Даже затяжная московско-тверская война вращается вокруг несуществующего кашинского серебряного рудника", - написал Ифань на китайской платформе вопросов и ответов Zhihu. Так об этой мистификации узнали другие интернет-пользователи.

Википедия провела расследование и выяснила, что для масштабного вброса, который осуществлялся с 2010 года, автор мистификации использовал четыре поддельных аккаунта, каждый из которых удостоверял личность другого. Фальсификации относились в основном к российской истории и истории империи Цинь. Все четыре аккаунта Википедия по итогам проверки забанила.

За более чем 10 лет автор создал 206 оригинальных статей и внес правки в сотни чужих. Воображаемые и очень подробные военные и экономические эпизоды были искусно вплетены в реальные события и описаны стандартным сухим языком онлайн-энциклопедии. Их невозможно было отличить от реальных статей. Удивленные пользователи прозвали фальсификатора "китайским Борхесом".

Автор, по имени одного из ее аккаунтов, получила известность под именем Чжэмао. Согласно ее уже удаленному профилю, она была дочерью работавшего в России дипломата, изучала российскую историю в университете и, выйдя замуж за россиянина, получила российское гражданство.

"Карьеру" в Википедии Чжэмао начала в 2010 году, поначалу приукрашивая ложными подробностями реальную фигуру известного коррупционера из династии Цинь по имени Хэшэнь, а в 2012 году переключилась на российскую историю, редактируя статьи о царе Александре I. Отсюда сфабрикованные ею истории распространились по всему сегменту китайской Википедии об истории России.

После разоблачения Чжэмао опубликовала письмо с извинениями в своем англоязычном профиле в Википедии. По ее словам, ее настоящей мотивацией было изучение истории. Она добавила, что у нее нет отца-дипломата и вообще каких-либо связей с Россией. На самом деле она домохозяйка со средним образованием.

Чжэмао призналась, что вся вселенная ее мистификаций возникла только потому, что ей захотелось устранить пробелы и нестыковки в нескольких пассажах, которые она вставила в чужие статьи.

"Как говорится, чтобы один раз сказать ложь, надо продолжать лгать все время. Мне не хотелось удалять сотни тысяч слов, которые я написала, но в результате я потеряла миллионы написанных слов и моих друзей-ученых", - написала она, пообещав в будущем "научиться ремеслу" и "работать честно".

В Китае некоторые заявляют, что домохозяйка подорвала доверие к китайской Википедии, другие же восхищаются упорством и фантазией женщины, придумавшей целую вселенную вокруг несуществующего рудника. Последние советуют ей написать книгу.

К середине июня большинство записей Чжэмао в Википедии были удалены, но некоторые остались, а ошибки в них исправили другие модераторы сервиса.

Ранее "Страна" рассказывала, что Google и Википедия вместо фото опасного серийного убийцы показывали снимок его тезки - вора и насильника.

Также мы сообщали, что в России ведутся работы по созданию альтернативы всемирной интернет-энциклопедии Википедия. Такую инициативу похвалил президент России Владимир Путин.