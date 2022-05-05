В России ведутся работы по созданию альтернативы всемирной интернет-энциклопедии "Википедия". Такую инициативу похвалил президент России Владимир Путин.

Ее создание Путин обсудил с главой российского общества "Знание" Максимом Древалем, сообщает сайт Кремля.

"Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да ещё красиво, талантливо поданная, – это очень востребовано, потому что одной Википедией невозможно пользоваться. Мы сами знаем качество этой информации. Когда появляются талантливые люди, которые профессионалы, мнению которых можно доверять, – это, конечно, дорогого стоит. Это как энциклопедия, только вживую", - сказал Путин.

На это Древаль рассказал, что уже ведутся работы по созданию такой российской энциклопедии.

"И, кстати, по сути, в рамках "Знания" формируется такая база знаний, которая во многом становится альтернативой Википедии. Только с достоверными данными и с очень авторитетными людьми", - сказал Древаль.

Напомним, в самом начале войны Роскомнадзор грозил заблокировать "Википедию" за статью о вторжении России в Украину.

Позже в Википедии сообщили, что начались задержания авторов статей про войну в Украине.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.