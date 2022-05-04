В России продолжают совершенствовать автозаки. Новые партии этого полицейского спецтранспорта будут оборудованы кондиционерами и туалетами, рассказала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

По ее словам, данный вопрос "беспокоит людей", поэтому было принято решение в текущем году выпускать автозаки, в которых задержанные "будут чувствовать себя комфортно", пока добираются до отдела полиции - от жары их спасет кондиционер, а уборная появится прямо в спецтранспорте.

Потяева добавила, что правительству уже удалось договориться по теме переоборудования автозаков с руководством СИЗО.

Ранее мы писали, как в автомобиль ОМОНа в центре Москвы прилетел "коктейль Молотова". Все произошло недалеко от памятника Карла Маркса на площади Революции (это буквально около Кремля) - там всегда стоят несколько полицейских автобусов. Мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью, и она подожгла один из автозаков. Автомобиль удалось потушить, а метателя - задержать.

Тем временем в Украине уже 70-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.