В России запустили аналог онлайн-энциклопедии "Википедия" – энциклопедию "Руниверсалис", которая "уважает традиционные ценности".

Саму "Википедию" в РФ называют "нарушителем законов", в связи с чем и появился ресурс "Руниверсалис".

Сейчас авторы переносят туда статьи русскоязычной "Википедии", "очищая от пропаганды и вредоносного контента".

Однако сервис уже не работает из-за DDOS-атак.

Ранее "Страна" сообщала, что в России стал недоступен один из самых популярных шахматных сайтов chess.com из-за блокировки Роскомнадзором доступа к двум его страницам с информацией о войне в Украине.

Также мы писали, что в России оказались заблокированными популярные шрифты Times New Roman, Arial, Tahoma и Helvetica. Американская компания Monotype, которая является владельцем прав на эти шрифты, перекрыла для пользователей с российскими IP-адресами доступ к своей библиотеке на сайте.