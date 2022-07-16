Туркменские власти заблокировали доступ к российским новостным сайтам - ТАСС, РИА "Новости", "ИноСМИ", РБК и сайтам телеканалов РФ, сообщает радио "Азатлык", подразделение радио "Свобода".

"Это были последние иностранные новостные сайты, доступ к которым оставался свободным, сейчас - нет. Заблокирован доступ как непосредственно к сайту, так и через мобильные приложения", - рассказал журналист радио.

Он отметил, что незадолго до этого были заблокированы азербайджанские, казахстанские и кыргызстанские новостные сайты, что практически полностью ограничило новостной поток из-за рубежа.

Помимо этого, туркменские власти ограничили доступ к сервисам многих иностранных банков, платежных систем, Microsoft Store, а также функциям по скачиванию приложений и музыки из App Store. Параллельно был прекращен доступ практически ко всем VPN-сервисам.

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