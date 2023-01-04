Между Польшей и Украиной - снова скандал из-за Бандеры.

Польский премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий осудил публикацию Верховной Радой сообщения к дню рождения "провидныка" ОУН-УПА.

"Мы крайне критично относимся к любому прославлению Степана Бандеры, здесь не может быть нюансов. В следующем разговоре с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем я скажу это очень и очень чётко", – цитирует польского премьера агентство РАР.

"Если Верховная Рада похожа на эту фигуру, которая была идеологом тех криминальных времен – времен войны (напомним, что все это происходило под немецкой оккупацией, эти страшные украинские преступления в целом тоже стоит помнить), – ни в малейшей степени нельзя согласиться ни на какое снисхождение к тем, кто не хочет признать, что тот страшный геноцид был чем-то невообразимым, и произвести полное искупление, полное признание вины", – сказал глава правительства Польши.

После жесткой реакции Польши из Twitter-аккаунта Верховной Рады исчез "бандеровский пост".

"Это знак того, что украинцы прислушались к нашему голосу. Хочу дать понять, что со стороны польского государства неприемлемо прославление Степана Бандеры, идеолога украинских националистов, который убил десятки тысяч поляков на Волыни", - сказал замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик в комментарии PAP.

Муларчик заявил, что украинцы должны осознавать, что то, что сейчас делают польское правительство и поляки, имеет гораздо большее значение для независимой, суверенной Украины.

"Я думаю, что этот сигнал был получен, потому что запись просто исчезла", - добавил он.

Отметим, что это уже не первый скандал на тему Бандеры между Польшей и Украиной после начала войны. Предыдущий был связан с заявлениями экс-посла Украины в Германии Мельника о том, что Бандера не имел отношения к массовым убийствам поляков и евреев. Вскоре после этих заявлений Мельник был уволен с поста посла в Германии, вернулся в Киев, где стал заместителем министра иностранных дел. При этом уже тогда ряд источников сообщали, что именно позиция Варшавы по поводу Бандеры имела решающее значение для того, чтоб Мельника отозвали из Берлина.

Причем нынешний случай выделяется тем, что повод для скандала был довольно банальным и внешне незначительным - украинские госструктуры в последнее время регулярно делают заявления и публикации о Бандере, а главком ВСУ Валерий Залужный опубликовал свое фото на фоне портрета Бандеры.

И тут вдруг твит на аккаунте Верховной Рады вызвал столь жесткую реакцию польского премьера. И, что характерно, после нее этот твит удалили.

"Страна" разбиралась, почему вдруг обострилось внимание к Бандере со стороны поляков и что это значит для Украины.

Срок за Бандеру

Бандера - давний камень преткновения между Украиной и Польшей. Несколько лет назад лидер правящей партии "Право и справедливость" (ПиС) и негласный лидер Польши Ярослав Качиньский категорически заявлял, что Украина "с Бандерой в Европу не войдет", а в польском парламенте даже приняли "закон о бандеризме", по которому за прославление лидера ОУН-УПА в Польше грозит до трех лет.

"Нужно назвать вещи своими именами. Бандеровцы убили более 100 тысяч поляков и около 40 тысяч своих. Ношение баннеров с портретами бандитов и делание из них героев может иметь фатальные последствия в будущем. Следующее поколение может поклоняться дьяволу, так как таким был Бандера", – заявлял глава фракции Павел Кукиз, когда представлял законопроект.

Антибандеровский закон стал логическим продолжением целого ряда предыдущих актов, таких как признание геноцидом событий на Волыни 1943 года, когда отряды ОУН-УПА массово убивали поляков.

Накануне войны польский публицист Веслав Романовский написал статью "Как плохой сон. Степан Бандера принес Украине больше вреда, чем пользы".

"Степан Бандера - постоянный мотив не только исторической политики. Он значительно мобилизует правый и крайне правый электорат, особенно на западе Украины, а также сильно антиукраинский электорат в России", - написал Веселовский в издании Polityka.

"Бандера был профессиональным террористом. Эту профессию он изучал в Галиции и на курсах в Гданьске и Берлине, проводимых немецкой разведкой. Он умел убивать. Перед его арестом после убийства министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого, который был самым большим террористическим успехом, он убил нескольких украинских селян и студентов, подозреваемых в сотрудничестве с польскими властями. Поскольку он был террористом, Бандера принадлежит к тоталитарному миру, который Европа хотела бы забыть как можно скорее", - подытожил Веселовский.

Предвыборный вопрос

Похоже, после начала войны в Украина позиция по Бандере не изменилась, о чем свидетельствует и нынешняя реакция польских властей на публикацию Верховной Рады.

В Украине заявления Варшавы вызвали волну возмущения.

"Мы вырываемся из одних когтей, чтобы попасть в другие? Никто не будет нам указывать, кого считать национальным героем, а кого нет... Польша сама виновата в таком отношении к себе, ведь к началу "Волынской разные" Западная Украина утопала в крови наших людей", - написал в Facebook историк Кирилл Татаринов.

Отметился на теме и нардеп Владимир Вятрович.

"Может, некоторые польские политики еще к генералу Залужному обратятся убрать портрет нелюбимого ими Бандеры? Уважаете украинцев – не презирайте тех, кого они уважают", - написал он на своей странице в Facebook.

Скандальную публикацию о Бандере убрали с сайта Верховной Рады, а у генерала Залужного продолжает висеть его портрет

Одной из причин того, что бандеровская тема снова всплыла в Польше, эксперты называют внутреннюю политическую подоплеку.

"В этом году в Польше намечаются важные парламентские выборы, которые правящая партия после двух сроков у власти рискует проиграть. Рейтинги политсилы Качиньского уже опустились ниже 40%, многие недовольны ростом инфляции, падением уровня жизни, коррупцией и усилением авторитаризма. Не менее серьезную проблему для правительства Моравецкого представляет кризис в отношениях с Европейской комиссией, который уже привел к приостановке выплат из фонда восстановления ЕС, призванного помочь экономикам вернуться на путь роста после пандемии коронавируса. Поэтому властям как никогда необходимо мобилизовать своей электорат, среди которых много националистов и противников "бандеровщины", чувствительных к вопросу Волынской трагедии. Прославление Бандеры усиливает антиукраинские настроения, несмотря на войну. А правительству выгодно заострять внимание общества на национальном и историческом вопросах, чтобы отвлекать от других вещей. Подоплека польской политики - попытка построить новую империю", - говорит "Стране" польский журналист Ежи Кутковски.

Он, впрочем, уверен, что его стране невыгодно ссориться с Украиной: "В Польше живут и трудятся миллионы украинцев, а поскольку польские рабочие уезжают в более богатые западные страны, заменить их некому".

"Не позволим!"

Политолог Константин Бондаренко также считает, что польская власть действует ради мобилизации своего электората, а Киев оказался в неоднозначной ситуации.

"Правящая партия Польши, "Право и справедливость" (ПиС), ориентируется на консервативную часть общества. Здесь особенно высокий процент тех, кто являются потомками переселенцев из "Кресов всходних" (бывших территорий Второй Речи Посполитой, присоединенных к Украине и Белоруссии после 1939 года). В этой среде особо живы легенды о политических событиях 30-40-х годов в Галичине и на Волыни. Для этой категории населения имя Степана Бандеры ассоциируется с убийством министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого и сенатора Тадеуша Голувко, с расстрелами польской профессуры в июле 1941 года и львовским еврейским погромом того же времени, наконец, с Волынской резней. Хоть сам Бандера лично не принимал участия в этих событиях, но его имя в сознании многих поляков стало символом украинского национализма", - говорит "Стране" Бондаренко.

"Премьер-министр Матеуш Моровецкий - уроженец Вроцлава, где традиционно были сильны традиции "милосников Львова" (наиболее ярых сторонников присоединения Львова к Польше), один из наиболее ортодоксальных "писовцев". Он крайне остро воспринимает все, что связано с личностью Степана Бандеры. Как экономист и политик, он трезво рассуждает о перспективах украино-польского сотрудничества. Но когда речь заходит о Бандере и глорификации украинского национализма, в Моравецком просыпается польский националист с традиционным "не позволим!". И он хорошо понимает, что подобные настроения - это и настроения большинства электората PiS. Украинское руководство в данной ситуации оказалось на растяжке: с одной стороны - националисты, пытающиеся возвести Бандеру в ранг основной фигуры из национального пантеона, а с другой - мнение руководства Варшавы и Запада, которое явно не в восторге от реанимации интегрального национализма. Вот и получается цепочка: поздравляем Бандеру - ждем острую реакцию Моравецкого - снимаем поздравление", - говорит Бондаренко.

Отметим, что к теме глорификации Бандеры в Украине традиционно негативно относятся не только поляки.

Резкие заявления ранее делали и представители Израиля, а после летнего скандала с тогда еще послом в Германии Мельником после его слов о Бандере, с осуждением выступили и немцы.

Причем, как видим, ни Польша, ни Израиль, ни Европа не делают "скидку" даже на военное время, не забывая напомнить о своем отношении к лидеру ОУН. И, как видим, Украина вынуждена на это реагировать и сдавать назад - уволить Мельника, убрать твит с аккаунта Рады.

То есть речь идет не только о коньюнтурно-предвыборных мотивах, но и последовательной линии, которые ведут крупнейшие партнеры Украины, что, возможно, объясняется в целом неприятием в Европе национализма, которому сейчас противостоят нынешние леволиберальные элиты ведущих стран Запада (исключение - Польша, где у власти находятся националисты, но у них свои мотивы против Бандеры, о которых писалось выше).

И не исключено, что после окончания войны, когда вплотную станет вопрос о вступлении Украины в ЕС, те же поляки могут потребовать включить вопрос о запрете на прославление Бандеры как одно из условий для вхождение Украины в Евросоюз. При этом данное условие может не быть оформлено официально, но, тем не менее, доносится весьма настойчиво и Киеву будет трудно его игнорировать, учитывая зависимость страны от европейской помощи в восстановлении страны.

Но такой подход, в свою очередь, может породить новый фронт противостояния евроинтеграции внутри украинского общества - уже не со стороны пророссийских сил, а со стороны националистов, многие из которых еще до войны к Европе с ее либеральными ценностями относились крайне скептически.