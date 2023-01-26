На артиста Семена Слепакова в России просят завести уголовное дело "за дискредитацию армии" из-за "Колыбельной", которую Слепаков выложил в сеть 24 января.

Организация "Фонд защиты национального исторического наследия" обратилась к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело в отношении Слепакова, сообщают российские СМИ.

По мнению фонда, песня "иронизирует над искренними чувствами патриотизма граждан РФ, которые готовы ради своей страны пожертвовать самым ценным и даже собственной жизнью".

В "Колыбельной" мать трехлетнего ребенка сокрушается из-за невозможности малыша отправиться на войну с Украиной сражаться с "укронацистами".

Кроме того, сенатор Константин Долгов заявил, что артиста нужно лишить российского гражданства.

Напомним, в январе 2021 года после стихов с критикой протестов в России твиттер заблокировал аккаунт Семена Слепакова. Помимо этого, авторы некоторых сообщений желали актеру умереть, угрожали напасть на его детей с зеленкой, а также писали оскорбления.

Напомним также, что в сентябре 2022 года Семен Слепаков выпустил первую песню с начала войны под названием "Не все так однозначно", в ней он высмеял россиян.