Российский артист, сценарист и продюсер Семён Слепаков впервые с начала вторжения записал песню. В ней он упомянул тему войны в Украине.

Песня называется "Не все так однозначно" и высмеивает тех россиян, для которых даже после вторжения РФ и семи месяцев войны все остается "не так однозначно".

Напомним, что в самом начале войны Слепаков призвал Владимира Путина найти найти другое решение вопроса, чем война, и призывал к миру.

При этом многие российские артисты заняли другую позицию. Например, актер Сергей Пускепалис перегонял авто для "ДНР". Однако попал в ДТП и погиб.

Война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 215-го дня войны. Дроны-камикадзе ночью снова атаковали Одесскую область. Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем наметили планы противодействия "новым типам оружия, которые применяет враг". В РФ обсуждались ограничения на выезд мужчин на фоне огромных очередей на границе после объявления мобилизации. На Донбассе и оккупированных территориях Запорожской и Харьковской областей заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, какие сценарии развития событий возможны после российских "референдумов" на захваченной территории Украины.