Белорусская группа "Ляпис Трубецкой" со своим фронтменом Сергеем Михалком 12 июля на YouTube-канале "Ляпис 98" выложила клип на песню "Воины света".

Старую композицию перепели на украинском языке, причем перевод с русского на украинский язык сделал украинский поэт Сергей Жадан.

Съемки клипа на песню прошли в Таллине, в нем Михалок появляется вместе со своей семьей.

"Всем воинам света и воинам добра посвящается! В это нелегкое для всех нас время очень важно оставаться вместе, оставаться сильными, настоящими воинами. Именно поэтому мы решили порадовать наших друзей, наших братьев и сестер песней, которую вы уже хорошо знаете, еще с 2014 года. Но мы хотим презентовать вам ее на любимом нами и, я уверен, многими из вас языке, а также в новой акустической версии. Это песня о свободе и любви, о борьбе и вере и о победе добра над злом", – анонсировал Михалок новую версию песни.

Ранее "Страна" рассказывала, что под стенами Кремля сыграли песню "Ой у лузi червона калина".

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