Сегодня шоу-мен Потап выступил перед украинскими военными, несколько дней назад записывал сториз из бомбоубежища. Прошло всего три недели с тех пор, как артист вернулся на родину.

Как уже сообщала "Страна", его возвращение было связано со скандалом. Потап признался, провел первые семь месяцев войны в Испании и приехал обратно в Украину только недавно. Об этом артист рассказал в программе "ЖВЛ" на YouTube.

Почитателей таланта певца удивило, почему их кумир скрывается, пока другие мужчины записываются в территориальную оборону. Это породило волну хейта в соцсетях.

Потап на это ответил, что хотел уйти на фронт, и даже сообщил о своем решении папе.

"Я сказал отцу: "Хочу ехать, хочу на фронт, на передовую". А он говорит: "В тероборону запишись для начала". Я говорю: "Запиши меня в тероборону". Так я записался в тероборону заочно и решил, что буду делать дальше то, что умею. Доносить все об Украине", - сказал Потап.

Фраза про "заочную запись в тероборону" вызвало новую волну троллинга и хейта в соцсетях.

После чего Потап опубликовал в своих соцсетях фото заявление на вступление в ряды ТРО. Это был контракт добровольца.

Но артист сказал, что на передовую так и не попал.

Вместо этого он выступал на благотворительных концертах за границей в поддержку Украины и вел "информационную войну" в своих соцсетях.

Также за границей рэпера постигло несчастье. Он простудил лицевой нерв и ходил с параличом половины лица. Из-за чего даже не смог выйти на сцену одного из благотворительных концертов в Мадриде. После этого Потап долго восстанавливался и изрядно напугал фанатов своим внешним видом.

Не менее знаменитая супруга Потапа, певица NK (Настя Каменских) вернулась в Украину немногим ранее супруга, в средине августа. Начало войны застало ее в Испании, где она и провела первое время после полномасштабного вторжения России. Там пара планировала записывать новый альбом Каменских.

Сейчас артистка живет в загородном доме под Киевом, по соседству с кумовьями - телеведущими Катей Осадчей и Юрием Горбуновым. Девушка сокрушается, что война лишила ее маленьких домашних радостей, повседневной рутины, которая была для звезды с насыщенным гастрольными графиком определенным видом медитации.

"Но я понимаю, что маленькие ежедневные ритуалы придают ощущение "жизни" и на 10 минут вроде бы возвращают тебя в прошлое. Хотя бы на 10 минут, но иногда мне кажется, что эти минуты – это целая вечность. И я хочу хоть как-то возвращать себя в жизнь без войны. Чтобы концерты были радостными, а не со слезами на глазах. Чтобы были новые проекты, реализуемые в мирной Украине. Чтобы было время, когда во время интервью не раздаются сирены. Чтобы ни один украинец не слышал их днями и ночами. Хочу, чтобы ни на одной из территорий Украины не было войны. Чтобы украинцы перестали чувствовать состояние постоянной опасности", – написала Каменских в соцсетях и поделилась фото в домашнем халате.

Настя сейчас большую часть времени находится в Киеве. Принимает участие в благотворительных концертах и мероприятиях. Дала несколько телевизионных интервью. И заметно поправилась. Вероятно, артистка, склонная к полноте, набрала несколько килограмм из-за стресса и отсутствия привычного ритма жизни с множеством выступлений, съемок и вечеринок.

Напомним, в апреле Дизель из Green Grey вступил в батальон ВСУ и стал собирать помощь для украинских медиков.

Также мы писали о том, что певец Макс Барских также вступил в ряды ВСУ.

Кроме того, служит и солист "Бумбокса" Андрей Хлывнюк, в марте он попал под минометный огонь.