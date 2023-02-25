В Бахмуте Донецкой области подорвали дамбу Северного ставка между Ягодным и Хромово (бывшим Артемовским).

Об этом сообщают телеграм-каналы.

Ягодное в последние дни штурмуют россияне. Если они смогут взять село, то им откроется путь к Хромово, через которое пролегает основная дорога снабжения украинских сил в Бахмуте. Поэтому подрыв дамбы интерпретируют как попытку остановить наступление россиян на юг от Ягодного.

Видео предположительно потопа, начавшегося после подрыва, тоже публикуют в сети.

Отметим, что сегодня в российских телеграм-каналах появилась информация о захвате Ягодного. Однако ни Украина, ни российская сторона пока этого официально не подтверждали. Некоторые российские телеграм-каналы пишут, что Ягодное еще не захвачено.

Ранее мы сообщали, что командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский посетил позиции ВСУ в Бахмуте и его окраинах.

Также мы писали со слов командира с позывным "Мадьяр", что главный на сегодня выезд из Бахмута через Хромово находится в повышенной зоне риска поражения артиллерией и минометами противника.