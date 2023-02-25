Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский посетил позиции ВСУ в Бахмуте и его окраинах.

Об этом сообщает пресс-служба сухопутных войск.

Генерал-полковник проверил ситуацию в подразделениях, пообщался с командирами касательно проблемных вопросов, наградил военных.

Ранее командир ВСУ "Мадьяр" заявил, что главный выезд из Бахмута уже оказался в зоне поражения РФ.

Американский институт изучения войны сообщает, что российские войска немного продвинулись на северо-запад от Бахмута.

Война в Украине продолжается уже 367-й день. Мы следим за новостями 25 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 366-го дня войны. "Вагнеровцы" заявили о захвате Берховки - села к северо-западу от Бахмута. Генштаб ВСУ это опровергает. В Украину прибыли первые танки Leopard 2 из Польши. Резко активизировалась тема Приднестровья и возможного вторжения в него Украины. Китай опубликовал свой "мирный план".

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Олеся Медведева в своем блоге разбирается, почему год назад Путин начал вторжение, а Зеленский в него не верил.