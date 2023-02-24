Генштаб ВСУ озвучил потери армии РФ в Украине за год
Генштаб Вооруженных сил Украины обнародовал сводку по общим боевым потерям российской армии за год полномасштабной войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2023 года.
Сводка обнародована на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:
- Личный состав - 146 820 (+970);
- Танки ‒ 3 363 (+13) ед;
- Боевые бронированные машины ‒ 6 600 (+7);
- Артиллерийские системы – 2 363 (+11);
- РСЗО – 474 (+3);
- Средства ПВО ‒ 247 (+3);
- Самолеты - 299;
- Вертолеты – 287;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 033 (+4);
- Крылатые ракеты ‒ 873;
- Корабли /катера ‒ 18;
- Автомобильная техника и автоцистерны – 5 224 (+9);
- Специальная техника ‒ 229 (+1).
Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.
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