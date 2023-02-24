Генштаб Вооруженных сил Украины обнародовал сводку по общим боевым потерям российской армии за год полномасштабной войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2023 года.

Сводка обнародована на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

Личный состав - 146 820 (+970);

Танки ‒ 3 363 (+13) ед;

Боевые бронированные машины ‒ 6 600 (+7);

Артиллерийские системы – 2 363 (+11);

РСЗО – 474 (+3);

Средства ПВО ‒ 247 (+3);

Самолеты - 299;

Вертолеты – 287;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 033 (+4);

Крылатые ракеты ‒ 873;

Корабли /катера ‒ 18;

Автомобильная техника и автоцистерны – 5 224 (+9);

Специальная техника ‒ 229 (+1).

Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.

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