Глава ГУР Кирилл Буданов не согласен с распространенным мнением, что РФ хочет затянуть войну в Украине.

Об этом он заявил в интервью УП.

"Все ровно наоборот. Россия всячески пытается как можно быстрее закончить войну. Но их военный блок все еще пытается доказать, что "мы сможем, давайте уже ограничимся Донецкой и Луганской областями, но мы точно это сделаем и останавливаем". Там есть несколько человек, которые считают, что затягивание конфликта идет на руку России. А есть определенное количество людей, которые считают, что это идет на руку Украине", - говорит Буданов.

Он отметил, что среди руководства РФ тоже есть "неглупые ребята", которые "ясно понимают, что времени нет ни у кого".

"Чем дольше это будет продолжаться, тем больше и быстрее придет полное разрушение и вооруженных сил, и экономики", - заявил глава украинской разведки.

Ранее советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "цель России - заморозить войну".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также говорил, что РФ хочет заморозить войну, перегруппировать силы и попытаться начать новое наступление.

Война в Украине продолжается уже 365-й день. Мы следим за новостями 23 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 364-го дня войны. Утром РФ ударила по промышленному предприятию в Харькове, ранения получили два человека. Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ увеличивает численность личного состава на тех направлениях, где ведет наступление. Также вчера продолжился публичный конфликт между куратором российской ЧВК "Вагнер" Пригожиным и минобороны РФ.

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