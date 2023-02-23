Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что в планах РФ - выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей до конца марта.

Об этом Буданов сказал в интервью "Украинской правде".

"(Россия готовится) к выполнению задачи номер один. То есть до 31.03.2023 – это дежурный дедлайн – выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей", - сказал Буданов.

Он прогнозирует, что весной, вероятно, произойдет очень много событий, которые будут определяющими в этой войне.

Отвечая на вопрос, все ли идет по плану касаемо контрнаступления Украины весной, Буданов ответил: "Плюс-минус, да".

Война в Украине продолжается уже 365-й день. Мы следим за новостями 23 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 364-го дня войны. Утром РФ ударила по промышленному предприятию в Харькове, ранения получили два человека. Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ увеличивает численность личного состава на тех направлениях, где ведет наступление. Также вчера продолжился публичный конфликт между куратором российской ЧВК "Вагнер" Пригожиным и минобороны РФ.

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