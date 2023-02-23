Генассамблея ООН приняла предложенную украинским представителем резолюцию к годовщине начала войны, призывающую Россию остановить боевые действия и вывести свои войска из Украины.

За резолюцию проголосовали 141 из 193 стран-членов, против – 7 (Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея, Никарагуа и Мали).

Сразу 32 страны воздержались. Среди воздержавшихся – Китай, Индия, Иран, Пакистан и Южная Африка.

Заседание Генассамблеи ООН началось вечером 23 февраля по украинскому времени. В нем принимают участие дипломаты из 193 стран-членов ООН.

Трансляция заседания доступна на видеосервисе YouTube.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, резолюция потребует от России полного вывода ее вооруженных сил с территории Украины, прекращения боевых действий.

Ожидается, что резолюцию поддержит большое число государств, однако некоторые страны, в том числе Беларусь, Китай и Иран, заявляют, что текст резолюции усиливает международную напряженность и "стимулирует менталитет холодной войны".

Ранее стало известно, что мирные предложения Китая по Украине обнародуют в течение нескольких дней.