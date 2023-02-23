Началось заседание Генассамблеи ООН. На нем рассмотрят резолюцию к годовщине вторжения РФ
В четверг, 23 февраля, началось заседание Генассамблеи ООН. В нем принимают участие дипломаты из 193 стран-членов ООН.
Трансляция заседания доступна на видеосервисе YouTube.
Ожидается, что на нем будут голосовать за внесённый союзниками Украины проект резолюции с осуждением полномасштабного вторжения России.
По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, документ потребует от России полного вывода ее вооруженных сил с территории Украины, прекращения боевых действий.
Ожидается, что резолюцию поддержит большое число государств, однако некоторые страны, в том числе Беларусь, Китай и Иран, заявляют, что текст резолюции усиливает международную напряженность и "стимулирует менталитет холодной войны".
Также завтра ожидается предоставление китайского "мирного плана".
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что член политбюро ЦК Компартии Китая Ван И поделился с украинской стороной ключевыми пунктами мирного плана КНР.
Кроме того, мы писали, что президент Владимир Зеленский даст пресс-конференцию в годовщину полномасштабного российского вторжения - 24 февраля.