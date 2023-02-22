Россия готовит план "земля в обмен на мир".

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов написал в колонке для "Украинской правды".

"Внутренняя дестабилизация в Украине – единственное спасение для России от военного поражения. Кремль запускает "вирус" – идею о возможности компромисса. На международных площадках и внутри Украины РФ продвигает идеи отказа Украины от территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма в обмен на прекращение войны", – считает секретарь СНБО.

Осенью в МИД РФ заявили, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной.

Война в Украине продолжается уже 364-й день. Мы следим за новостями 22 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 363-го дня войны. В Херсоне вчера под обстрел попала остановка общественного транспорта, там погибли шесть мирных жителей, еще 12 получили ранения. Под удар также попал жилой дом, где загорелось несколько квартир, и рынок. С 22 по 24 февраля Минобразования призвало все школы перейти на дистанционное обучение с целью предосторожности перед годовщиной начала полномасштабной войны РФ против Украины. Решение об этом принимают на местах.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, чего ждать на годовщину войны с РФ.