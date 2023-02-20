Запланированное ранее на вторник, 21 февраля, заседание Совета Безопасности ООН, посвященное взрывам на трубопроводах "Северный поток", перенесено. Его новая дата уточняется.

Это следует из обновленной программы работы Совбеза ООН.

Российские СМИ сообщают, что сложности при определении сроков связаны с большой активностью в штаб-квартире ООН на этой неделе из-за мероприятий, посвященных годовщине начала войны в Украине.

Ранее американский журналист Сеймур Херш обвинил Белый дом в организации подрыва "Северных потоков". Журналист заявлял, что взрывчатку заложили американские водолазы под прикрытием учений НАТО, а активировали норвежцы. Кроме того, по его словам, решение о подрыве принял лично президент США Джо Байден после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по национальной безопасности.

В связи с этим Россия подготовила проект резолюции Совбеза ООН с призывом создать международную комиссию по расследованию теракта на "Северном потоке". Однако представитель генсека ООН заявил, что у организации нет полномочий проводить расследование по взрывам.