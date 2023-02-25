Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обещал освободить Мариуполь уже "в этом году". По его словам, такое заверение он дал одному из детей, которые были приглашены к Залужному на праздник святого Николая в конце прошлого года.

Об этом Залужный рассказал в интервью телеведущему Дмитрию Комарову.

Командующий передал диалог с ребенком так:

- Мы точно вернемся в Мариуполь?

- Да!

- А когда?

- В этом году!

Отметим, что, по данным СМИ, главнокомандующий встречался с детьми в преддверии Дня святого Николая 17 декабря 2022 года. То есть, обещание уже не состоялось.

Напомним, что на днях в ВСУ дали понять, что Мариуполь может обстреливать украинская армия. По словам спикера оперкомандования "Юг" Натальи Гуменюк, это направление для ВСУ "уже не является абсолютно недостижимым".

"Страна" разбиралась, чем ВСУ бьют по Мариуполю.

Война в Украине продолжается уже 367-й день. Мы следим за новостями 25 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 366-го дня войны. "Вагнеровцы" заявили о захвате Берховки - села к северо-западу от Бахмута. Генштаб ВСУ это опровергает. В Украину прибыли первые танки Leopard 2 из Польши. Резко активизировалась тема Приднестровья и возможного вторжения в него Украины. Китай опубликовал свой "мирный план".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге разбирается, почему год назад Путин начал вторжение, а Зеленский в него не верил.