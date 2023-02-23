Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк дала понять, что украинская армия наносит удары по Мариуполю.

Об этом спикер ОК "Юг" рассказала в четверг, 23 февраля, в эфире телемарафона.

По словам Гуменюк, это направление для ВСУ "уже не является абсолютно недостижимым".

Напомним, о взрывах в Мариуполе сообщалось и сегодня, и вчера, и позавчера. Ранее считалось, что у ВСУ нет вооружений, способных выстрелить на расстояние от линии фронта до Мариуполя.

В то же время, назначенные россиянами "власти" Мариуполя заявляют лишь, что позавчера системы ПВО сбили два беспилотника.

Но о взрывах сегодня и вчера ничего не говорят. Нет также пока и фото или видео подтверждений взрывов.

Ранее мы писали, что в Мариуполе после отступления россиян из Херсона возросло количество российских войск.

Война в Украине продолжается уже 365-й день. Мы следим за новостями 23 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 364-го дня войны. Утром РФ ударила по промышленному предприятию в Харькове, ранения получили два человека. Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ увеличивает численность личного состава на тех направлениях, где ведет наступление. Также вчера продолжился публичный конфликт между куратором российской ЧВК "Вагнер" Пригожиным и минобороны РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных событиях последних суток.