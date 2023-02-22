В среду, 22 февраля, скончался капитан и командир 1-го батальона полка "Азов" Олег Мудрак, который шесть месяцев провел в российском плену после защиты "Азовстали".

Об этом сообщил его племянник Даниил в своем Instagram.

Точной причины смерти он не назвал, однако в сети пишут, что Олег Мудрак умер от остановки сердца.

В конце августа фото сильно похудевшего в плену Мудрака облетели интернет.

А в конце сентября прошлого года командир батальона полка "Азов" в числе других украинских военнослужащих был освобожден из плена.

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Ранее мы подводили итоги 363-го дня войны. В Херсоне вчера под обстрел попала остановка общественного транспорта, там погибли шесть мирных жителей, еще 12 получили ранения. Под удар также попал жилой дом, где загорелось несколько квартир, и рынок. С 22 по 24 февраля Минобразования призвало все школы перейти на дистанционное обучение с целью предосторожности перед годовщиной начала полномасштабной войны РФ против Украины. Решение об этом принимают на местах.

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