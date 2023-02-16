16 февраля Украина и Россия провели обмен пленными по формуле "один к одному".

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, домой вернулся 101 украинец, среди которых 100 военных и один гражданский. Среди них военных оказались нацгвардейцы, пограничники и бойцы ВСУ.

"94 из них - защитники Мариуполя, включая 63 воина из "Азовстали", - написал Ермак в Твиттере.

Он добавил, что многие военные с тяжелыми ранениями.

Таким образом, обмен состоялся по формуле "один к одному".

В Минобороны РФ сообщили, что российских военнослужащих доставят в Москву самолеты военно-транспортной авиации

Месяц назад сообщалось, что Украина и Россия ведут переговоры о большом обмене пленными, под который могут попасть тысяча человек.

А неделю назад мы писали, что в Украину вернули тела 61 погибшего военного. Всего с начала вторжения вернули тела 888 погибших военных.