Администрация города Кременки Калужской области РФ предложили мэру Днепра Борису Филатову поменять снесенные в городе памятники на дрова. Украинские власти согласились на предложение, но не упустили возможность потроллить россиян.

Речь в письме Сергея Гусева идет о памятниках Ломоносову, Горькому, Чкалову и Пушкину, которые в Кременках хотят поставить у себя в городе. Сколько дров россияне готовы дать взамен, не уточняется.

Сам Филатов отвечать не стал, поручив это секретарю горсовета Александру Санжаре. Тот написал россиянам, что памятники не снесены, а переданы на хранение до выяснения их статуса как объектов культуры.

При этом он выразил принципиальное согласие на обмен, но просит уточнить обменный курс, предлагая свои варианты (тысяча килограммов дров за каждый килограмм памятника).

"Советуем как можно быстрее согласиться на наши условия, поскольку за каждую неделю проволочки с принятием решения Горькому планируется отпиливать палец (вот тут мы шутим, конечно же)", - написал Санжара, сопроводив письмо большим количеством едких шуток.

Напомним, 6 января в Днепре демонтировали памятник Михаилу Ломоносову.

Чуть ранее в Днепре также снесли памятник Александру Матросову и советский танк.

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