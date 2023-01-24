Заммэра Днепра Михаил Лысенко в комментарии "Стране" рассказал о судьбе памятников, которые ранее снесли в городе.

"Они хранятся на территории одного из коммунальных предприятий города. Пока ничего делать с ними не планируем. Возможно, в будущем переплавим на другие памятники. Какие это будут памятники и когда, этот вопрос пока не обсуждался", — сообщил Михаил Лысенко.

Напомним, что в Днепре ранее демонтировали памятники Михаилу Ломоносову, Максиму Горькому, Ефиму Пушкину и Александру Матросову.

Также в городе снесли один из старейших стихийных рынков - "Шанхай".

При этом в городе Верхнеднепровске Днепропетровской области местные власти отказываются демонтировать с главной площади города памятник бывшему лидеру Советской Украины, первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Украины Владимиру Щербицкому.

Ранее мы сообщали, что власти города Каменское той же Днепропетровской области отказываются демонтировать памятник уроженцу города, советскому вождю Леониду Брежневу.

Между тем в Харькове демонтировали памятник уроженцу города и члену ЦК КПСС Николаю Тихонову, благодаря которому в Первой столице появилось метро. Вместе с ним снесли памятник советскому писателю Николаю Островскому.