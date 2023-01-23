В городе Верхнеднепровске Днепропетровской области местные власти отказываются демонтировать с главной площади города памятник бывшему лидеру Советской Украины, первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Украины Владимиру Щербицкому.

Об этом говорится в ответе Верхнеднепровского горсовета на запрос издания "Левый берег".

В ответе горсовета сказано, что в 2016 году после снятия с реестра государственных памятников местная власть решением сессии определила бюст как неотъемлемый элемент благоустройства площади Поля в городе.

Владимир Щербицкий родился в Верхнеднепровске. В 1972-1989 годах был первым секретарем ЦК Компартии Украины.

Ранее мы сообщали, что власти города Каменское той же Днепропетровской области отказываются демонтировать памятник уроженцу города, советскому вождю Леониду Брежневу.

Между тем в Харькове демонтировали памятник уроженцу города и члену ЦК КПСС Николаю Тихонову, благодаря которому в Первой столице появилось метро. Вместе с ним снесли памятник советскому писателю Николаю Островскому.