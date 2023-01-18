К памятнику Тарасу Шевченко в Санкт-Петербурге и к памятнику Лесе Украинке в Москве после удара по жилому дому в Днепре люди несут цветы и детские игрушки.

На фото также видна табличка "Днепр 14.01.23", сердечко цветов украинского флага и надпись "Зло не останется безнаказанным".

Тем временем официальная Россия заявляет, что она ни при чем, а упавшую на дом в Днепре ракету сбила украинская ПВО, стоявшая в жилом квартале.

Как сообщалось, в Днепре после ракетного удара по многоэтажке 17 человек остаются пропавшими без вести. Погибли 45 человек, еще 80 пострадавших.

Война в Украине продолжается уже 329-й день. Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 328-го дня войны. Украинские военные сообщают, что продолжают находиться в Соледаре и давать отпор российской армии на всех направлениях. Одно из главных событий вчера - отставка Алексея Арестовича с поста советника Офиса президента. Этому предшествовал скандал с его заявлением после ракетной атаки РФ по Днепру 14 января.

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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.