Спецслужбы Литвы заявили, что всех россиян и белорусов следует считать потенциальной угрозой.

Об этом сказал в четверг, 12 января, руководитель Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис в интервью Delfi.

"Мы понимаем, что среди белорусов есть и представители оппозиции, те, кто борется за лучшую Беларусь, но у нас есть немало фактов, что приезжают люди, завербованные белорусским КГБ. Их не один, не два, не три", - заявил Яунишкис.

"То же и с гражданами России", - добавил он.

Кроме того, Яунишкис предостерег граждан Литвы от визитов в Беларусь, поскольку существуют факты попыток их вербовки белорусскими спецслужбами.

"У нас есть факты вербовки людей, их спрашивают, например, о политической ситуации в Литве, об их работе. Собирают информацию, пугают, чтобы получить информацию", - пояснил он.

Ранее мы писали, что министр культуры Литвы Симонас Кайрис заявил, что из-за войны в Украине в стране следует временно отменить русскую культуру.

Также "Страна" рассказывала, что Литва привела Силы быстрого реагирования в состояние повышенной готовности после объявления мобилизации в РФ.