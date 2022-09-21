Литва привела Силы быстрого реагирования в состояние повышенной готовности после объявления в РФ частичной мобилизации.

Об этом сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас у себя в Twitter.

"Поскольку военная мобилизация России также будет проводится около наших границ (Калининградская область), Силы быстрого реагирования Литвы приведены в состояние повышенной готовности, чтобы предотвратить любые провокации", - написал Анушаускас.

Как писала "Страна", 21 сентября президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам и объявил частичную мобилизацию. После выступления Путина российские телеканалы показали интервью с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который рассказал о планах призвать 300 тысяч резервистов.

При этом контрактники не смогут уйти со службы, а мобилизованные россияне продолжат платить по ипотечным кредитам.

Ранее "Страна" ответила на главные вопросы о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России.

Тем временем война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".