Из-за войны в Украине в Литве следует временно отменить русскую культуру.

Об этом заявил министр культуры Литвы Симонас Кайрис в дискуссионной программе "ТВ-форум" в эфире национального телевидения LRT.

По его словам, Россия намеренно использует в качестве оружия культуру, представление о незаменимости и великости русской культуры, тем самым распространяя идеологию величия русской нации. Также он добавил, что с начала войны в Украине уничтожено около 800 разных объектов культуры.

Чиновник поддержал инициативу министра культуры Украины Александра Ткаченко, заявившего, что Россия намеренно использует культуру как оружие для распространения своей идеологии.

"Он [Ткаченко] просит простую вещь: во время конфликта мы должны отказаться от произведений, которые раньше казались нам приемлемыми", - сказал Кайрис.

Министр также одобрил идею ввести "ментальный карантин" и на время отвернуться от российской культуры. Но, по его словам, нельзя вводить авторитарные меры, он призвал людей к личной осознанности.

Ранее "Страна" писала, что Ткаченко настаивает на исключении из репертуара мировых и украинских исполнителей произведений российских композиторов.

Он также заявлял, что разочарован решением коллектива киевской Национальной музыкальной академии отложить вопрос об исключении имени российского композитора Петра Чайковского из ее названия.