Православная церковь Литвы осудила агрессию РФ против Украины и обратилась за предоставлением Литовской православной церкви самоуправляемого статуса.

Об этом говорится в заявлении на сайте церкви по итогам всеобщего собрания ЛПЦ в Вильнюсе.

"Собрание подтвердило верность курсу на обретение большей церковной независимости и приняло соответствующее обращение к Священному Синоду. Ранее митрополит Иннокентий обратился к Синоду с ходатайством о предоставлении Литовской Православной Архиепископии статуса Самоуправляемой Церкви", - говорится в сообщении.

Виленская и Литовская епархия - епархия Русской православной церкви, объединяющая приходы и монастыри в пределах Литвы, с центром в Вильнюсе.

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