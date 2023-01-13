Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил конфисковать имущество уехавших россиян, которые, по его словам, "поддерживают нацистов" и "оскорбляют Россию и российских солдат".

Его слова приводят российские СМИ.

В свою очередь, депутат "Единой России" Олег Морозов заявил, что "покинувшие Россию и наносящие ей ущерб" россияне "могут и должны быть поражены в правах - и политических, и социальных, и имущественных".

"Приумножая народонаселение Грузии, например, он не должен получать материнский капитал. Если занимается политической деятельностью за рубежом, не может выдвинуться в депутаты и голосовать на выборах", - заявил Морозов.

Отметим, что подобная дискуссия началась после интервью актера фильмов "9 рота" и "Бумер" Артура Смольянинова, в котором тот заявил, что готов был бы пойти воевать на стороне Украины и что ему "наплевать в какой форме останется Россия".

После этого Дмитрий Медведев призвал убивать "переметнувшихся к врагу предателей" по правилам военного времени.

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