В Украину вернули тела 61 погибшего военного
В Украину вернули тела 61 погибшего военного. Об этом сообщает Минреинтеграции.
Других подробностей пока нет.
Всего с начала вторжения вернули тела 888 погибших военных.
Напомним, что предыдущий обмен состоялся 4 февраля. Домой вернулись 116 украинских военных.
Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.
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Олеся Медведева в своем блоге анализирует последние события и ситуацию на фронте.